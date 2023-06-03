Senegal'de protestolarda can kaybı 15'e yükseldi

Senegal'de muhalefet lideri Ousmane Sonko'nun 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karşı düzenlenen protestolarda can kaybı sayısı 15'e yükseldi.

Senegal'de muhalefet lideri ve Ziguinchor Belediye Başkanı Ousmane Sonko'nun 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından sokaklara dökülen protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda can kaybı artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği duyuruldu. Başkent Dakar'da yer alan Quakam ve Ngor semtinde protestocuların iki akaryakıt istasyonunu yağmaladığı, bir süpermarketi ateşe verdiği belirtildi.

Erişim engeli getirilmişti

Ülkenin İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome dün, şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin bastırılması için Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildiğini açıklamıştı. Diome, "Senegal hükümeti, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri aldı. Ülkenin her yerinde güvenliği güçlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Tecavüz suçlamasından beraat etmişti

Ousmane Sonko, Dakar'da çıktığı mahkemede 21 yaşından küçüklere karşı ahlaksız davranışta bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, masaj salonunda çalışan bir kadına tecavüz ve ölüm tehdidinde bulunma suçlamalarından beraat etmişti. Sonko duruşmaya katılmazken avukatı, Sonko'nun tutuklanması için henüz arama emri çıkarılmadığını açıklamıştı. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Sonko'nun partisi PASTEF, halka ülke genelinde sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Ousmane Sonko, Senegal'de 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini 3'üncü sırada tamamlamıştı. Muhalefet destekçileri, hükümetin Sonko'nun 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olmasını engellemek için hapis cezası aldığını öne sürüyor. - DAKAR