Senegal'de muhalif liderin Fransız avukatı hakkında uluslararası yakalama emri

Senegal, muhalif lider Ousmane Sonko'nun Fransız avukatı Juan Branco hakkında uluslararası yakalama emri çıkarttı.

Senegal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, avukat Branco hakkında, ülkede haziran başında patlak veren sokak olaylarındaki payı gerekçisiyle adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Fransa'da yaşayan Branco hakkında yine aynı gerekçeyle uluslararası tutuklama emri çıkartıldığı da kaydedildi.

Branco, 22 Haziran'da, Mart 2021 ve Haziran 2023'te patlak veren sokak olaylarındaki payı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işlemekle" itham ettiği Cumhurbaşkanı Macky Sall hakkında Paris'te şikayette bulunmuştu.

Sall hakkında aynı suçlamayla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de başvuruda bulunan Branco, mahkemeden Sall hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da 12 Temmuz'da Branco'nun hazirandaki şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 2 Fransız memurun kimliğini açıklayarak söz konusu 2 kişinin hayatını tehlikeye attığı için şikayette bulunmuştu.

Branco, yine 22 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, Sonko'nun hüküm giymesiyle patlak veren sokak olaylarının bastırılmasında rol oynadığını iddia ettiği Senegal'de görev yapan 2 devlet memurunun isimlerini paylaşmıştı.

Senegal'de muhalif lidere 2 yıl hapis cezası

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da başkent Dakar'da görülen duruşmada 2021'de hakkında açılan tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuş, partisi PASTEF, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğunu öne sürmüş ve parti destekçilerini "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırmıştı.

Senegal'deki gösterilerin ardından Milano, Paris ve New York gibi şehirlerde Senegal konsolosluklarına yönelik saldırılar düzenlenmesi sonrası konsoloslukların tümü geçici olarak kapatılmıştı.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı ise hüküm giymesinin üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen hala netlik kazanmadı.

Hakkındaki karara rağmen tutuklanmayan Sonko, Dakar'ın Cite Keur Gorgui semtindeki evinde 1 Haziran'dan bu yana polis kordonu altında tutuluyor.

Hükümet ile Sonko arasındaki gerilimi azaltmak adına Sonko'nun aynı davadan yeniden yargılanabileceği belirtiliyor.