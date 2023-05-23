Senegal'de muhalif lider Sonko'nun tecavüz davası yeniden başladı

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun tecavüz davası yeniden başladı. Mahkeme Başkanı Issa Ndiaye, savunma avukatlarının erteleme talebine rağmen davaya yeniden başladı. Sanko'nun avukatı Cire Cledor Ly, tanıkların bulunamadığını ve prosedürde usulsüzlükler olduğunu ileri sürdü.

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun tecavüz davası yeniden başladı.

Sonko'nun protesto gösterileri sonrası ertelenen davasıyla ilgili bugün yeni bir adım atıldı.

Mahkeme Başkanı Issa Ndiaye, savunma avukatlarının erteleme talebine rağmen davaya yeniden başladı.

Sanko'nun avukatı Cire Cledor Ly, tanıkların bulunamadığını ve prosedürde usulsüzlükler olduğunu ileri sürdü.

Polis ve Sonko'nun destekçileri arasında Ziguinchor kentinde 16 Mayıs'ta çıkan çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Çıkan olaylar sonrası Dakar Yüksek Mahkemesi, davanın bugün görülmesini kararlaştırmıştı.

Sonko suçlamaları reddediyor

Suçlamaları reddeden Sonko, kendisine komplo kurulduğunu ve 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığının engellenmeye çalışıldığını savunuyor.

Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan ve kamuoyunda "Sweet Beauty" olarak bilinen davanın bugün sonuçlanması bekleniyordu.

Muhalif lider, geçen hafta, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle açılan ve temyize giden davada 6 ay ertelemeli hapis cezası almıştı.

Seçim kanununa göre, bir cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını 6 ay veya 6 aydan fazla ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.