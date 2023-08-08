Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun avukatı Fransa'ya sınır dışı edildi

Senegal'de uluslararası tutuklama kararı olan Ousmane Sonko'nun avukatı Juan Branco, kaçak yollarla Senegal'den ayrılmaya çalışırken yakalandı ve Fransa'ya sınır dışı edildi. Branco, çeşitli suçlamalarla mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun hakkında uluslararası tutuklama kararı olan avukatı Juan Branco, Fransa'ya sınır dışı edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, kaçak yollarla Senegal'den ayrılmaya çalışırken yakalanan Sonko'nun Fransız avukatı Branco, sınır dışı edildiği Paris'e ulaştı.

Hakkında uluslararası tutuklama kararı olmasına karşın Gambiya üzerinden Senegal'e ulaşan ve bir süredir Dakar'da bulunan Branco, 5 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Moritanya'ya geçmeye çalışırken balıkçı teknesinde yakalanmıştı.

Branco, "yalan haber yaymak", "kamu güvenliğini tehlikeye atmak" ve "siyasi huzursuzluğa neden olacak eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı, Branco'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, sürecin devam ettiğini gerekirse Branco'nun cezasını Fransa'da çekebileceğini açıklamıştı.

Fransa da Branco hakkında şikayette bulunmuştu

Branco, 22 Haziran'da, Mart 2021 ve Haziran 2023'te patlak veren sokak olaylarındaki payı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işlemekle" itham ettiği Cumhurbaşkanı Macky Sall hakkında Paris'te şikayette bulunmuştu.

Aynı suçlamayla Uluslararası Ceza Mahkemesine de başvuruda bulunan Branco, mahkemeden Sall hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Branco hakkında 12 Temmuz'da, hazirandaki şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 2 Fransız memurun kimliğini açıklayarak hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Senegal de 14 Temmuz'da, haziran başında patlak veren sokak olaylarındaki payı gerekçesiyle adli soruşturma başlattığı Branco hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartmıştı.