Senegal'de muhalefet lideri Ousmane Sonko tutuklandı

Senegal'de muhalefet lideri Ousmane Sonko'nun tutuklandığı belirtildi.

Senegal'de muhalefet lideri ve Ziguinchor Belediye Başkanı Ousmane Sonko tutuklandı. Sonko'nun partisi PASTEF'in Sözcüsü Ousseynou Ly yaptığı açıklamada, "Ousmane Sonko tutuklandı. Evinin önünde jandarmalar vardı" dedi. Sonko'nun protokol başkanı Djibril Gueye Ndiay de tutuklamayı doğrulayarak jandarmanın gelip Sonko'yu aldığını ifade etti.

Senegal'deki olaylar

Senegal'de 2021 yılında masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle ve ölüm tehdidinde bulunmakla suçlanan muhalefet lideri Ousmane Sonko hakkındaki mahkeme kararının açıklamasının ardından destekçileri sokağa inerek polisle çatışmıştı. Mahkeme, 48 yaşındaki Sonko'yu tecavüz suçlamasından beraat ettirirken, 21 yaşından küçük kişilere karşı ahlaksız davranış olarak tanımlanan bir suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sonko, Senegal'de 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini 3'üncü sırada tamamlamıştı. Muhalefet destekçileri, hükümetin Sonko'nun 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olmasını engellemek için hapis cezası aldığını öne sürmüştü. - DAKAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya