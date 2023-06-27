Senegal'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Senegal'de bu yıl 29 Haziran'da kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Ülkede koyun fiyatları geçen yıla oranla artarken, terziler ise Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Senegal'de bu yıl 29 Haziran'da kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

Ülkede koyun fiyatları geçen yıla oranla artarken, terziler ise Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Yerel dilde "Tabaski" olarak da bilinen Kurban Bayramı, Senegalli Müslümanlar için yılın en önemli dini kutlaması kabul ediliyor.

Tabaski yaklaşırken başta Dakar ve Thies olmak üzere neredeyse tüm şehirlerde her köşe başında, yol kenarında kurban pazarları kuruluyor.

Bu pazarlarda Tauabir, Bali-Bali, Peulh-Peulh, Azawad gibi Batı Afrika'ya özgü koyun türleri yer alıyor. Senegal'de Kurban Bayramı için halkın neredeyse tamamı koyun tercih ediyor.

Kurbanlık koyun fiyatları 100 bin CFA'dan (yaklaşık 160 dolar) başlayarak 1 milyon CFA'ya (yaklaşık 1600 dolar) kadar çıkıyor.

Senegal'de en önemli dini kutlama kabul edilen Kurban Bayramı'nda gelir seviyesi en düşükler dahi kurban kesmeye gayret ediyor.

Ülkede adeta geleneğe dönüşen Kurban Bayramı'nda bazı Hristiyan aileler de Müslüman komşularına özenen çocuklarını sevindirmek için koyun kesiyor.

Bayramın yaklaşmasıyla terzilerde de hummalı bir çalışma başlıyor. Hazır giyim sektörünün gelişmediği ülkede terziler adeta gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çabalıyor.

Batı Afrika'da "modanın başkenti" olarak da kabul edilen Senegal'de zengin fakir fark etmeksizin toplumun her kesimi bayram için bütçesine göre özel kıyafetler diktiriyor.

Bütçeye göre bu kıyafetler 20 bin CFA'dan (yaklaşık 35 dolar) başlayarak 500 bin CFA'ya (yaklaşık 800 dolar) kadar çıkabiliyor.

Kurban pazarında fiyatlar geçen yıla göre arttı

AA muhabiri, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafede bulunan ülkenin ikinci büyük kenti Thies'te bayram hazırlıklarını takip etti.

Thies'in Daaral champ de course Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında koyun satan François Sall, bu yıl koyun sayısının çok olduğunu ancak piyasada nakit sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası patlak veren gıda krizinin etkilerinin hala devam ettiğine işaret eden Sall, bunun yol açtığı enflasyon nedeniyle fiyatların geçen yıla oranla arttığını dile getirdi.

Sall, 40 koyunu olduğunu en ucuzunun 150 bin CFA (yaklaşık 250 dolar) en pahalısının da 700 bin CFA (yaklaşık 1150 dolar) olduğunu kaydetti.

Müşteri İbrahima Diop da kurbanlık alabilmenin her geçen yıl zorlaştığını belirterek "Bayram için hem tüm aile kıyafet diktirmemiz lazım hem de koyun almamız şart. Allah büyük. Son ana kadar fiyatların düşmesini bekleyeceğim." dedi.

Terzilerde hummalı çalışma

Thies'te terzilik yapan 30 yaşındaki Moussa Diop da bayram yaklaştıkça neredeyse 24 saat aralıksız çalışarak siparişleri yetiştirmeye uğraştıklarını söyledi.

Diop, "300'den fazla siparişi yetiştirmem lazım. Senegal'de her bayramda tüm aile bireylerine yeni kıyafet diktirme geleneği var. Elbette herkes kendi bütçesine göre hareket ediyor. Ben henüz kendi giyeceklerimi dikmeye fırsat bulamadım." ifadelerini kullandı.

Kadın terzi Khady Diop da Kurban Bayramı siparişlerinin Ramazan Bayramı biter bitmez başladığını dile getirdi.

Diop, "7'den 70'e herkes bayram için özel bir şeyler giymek istiyor. 2 ay önce sipariş almaya başlıyoruz. Ancak yetişiyor." diye konuştu.