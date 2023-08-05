Senegal'de Fransız avukatı yakalandı

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunmasına karşın ülkeye girmeyi başaran Fransız avukatı Juan Branco yakalandı. Branco'nun Moritanya sınırında yakalandığı belirtildi. Branco'nun Senegal'deki sokak olaylarındaki payı gerekçesiyle adli soruşturma başlatılmış ve uluslararası tutuklama kararı çıkartılmıştı. Fransa da Branco hakkında şikayette bulunmuştu.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunmasına karşın ülkeye girmeyi başaran Fransız avukatı Juan Branco yakalandı.

Yerel basında yer alan haberlerde bir süredir Senegal'de bulunan Branco'nun yasa dışı yollarla Moritanya'ya geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

Branco'nun Moritanya sınırında bulunan Rosso kentindeki balıkçı teknesinde yakalandığı kaydedildi.

Fransız avukatın, Moritanya üzerinden Fransa'ya dönmeyi planladığı tahmin ediliyor.

Senegal'de Branco hakkında haziran başında patlak veren sokak olaylarındaki payı gerekçesiyle adli soruşturma başlatılmış ve uluslararası tutuklama kararı çıkartılmıştı.

O sırada Paris'te bulunan Branco, bu karara rağmen Senegal'in komşusu Gambiya üzerinden ülkeye girmeyi başarmış ve Sonko'nun partisi PASTEF'in düzenlediği basın toplantısında görülmüştü.

Fransa da Branco hakkında şikayette bulunmuştu

Branco, 22 Haziran'da, Mart 2021 ve Haziran 2023'te patlak veren sokak olaylarındaki payı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işlemekle" itham ettiği Cumhurbaşkanı Macky Sall hakkında Paris'te şikayette bulunmuştu.

Aynı suçlamayla Uluslararası Ceza Mahkemesine de başvuruda bulunan Branco, mahkemeden Sall hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Branco hakkında 12 Temmuz'da, hazirandaki şiddet olaylarına karıştıkları iddia edilen 2 Fransız memurun kimliğini açıklayarak hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Sonko hapiste, partisi kapatıldı, mobil veri kesildi

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz Cuma günü kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Sonko, "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Karardan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti. Sonko'nun belediye başkanlığını yaptığı Ziguinchor kentinde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

31 Temmuz'dan bu yana cezaevinde bulunan muhalif lider açlık grevi başlatmıştı. Sonko'nun duruşmaya çıkana kadar tutukluluk halinin devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Sonko'nun tutuklanmasıyla yaşanabilecek sokak olaylarının önüne geçmek için ülkede mobil veri kesilmiş ve TikTok uygulamasına erişim engeli getirilmişti.

Mobil veri kesintisi, 31 Temmuz'dan bu yana devam ediyor.

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.