Senegal'de 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı

Senegal'de, 23 Ağustos'tan bu yana yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı. Son olarak Saint-Louis kenti açıklarında 118 kişi yakalandı. Senegal'de Avrupa'ya deniz yoluyla düzensiz göçte ciddi bir artış gözleniyor.