Senegal Cumhurbaşkanı Sall, protestolarla ilgili soruşturma talimatı verdi

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, ülkede yaşanan protestolarla ilgili soruşturma talimatı verdiği bildirildi. Ülkede birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaylara ışık tutmak ve sorumluları belirlemek için Cumhurbaşkanı Sall'in soruşturma talimatı verdiği belirtildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, ülkede yaşanan protestolarla ilgili soruşturma talimatı verdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaylara ışık tutmak ve sorumluları belirlemek için Cumhurbaşkanı Sall'in soruşturma talimatı verdiği belirtildi.

Ülkede yaşananların "benzeri görülmemiş şiddet olayları" olduğunun altı çizilen açıklamada, bu olaylara karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Sall, ülkedeki muhalif gösteriler sonrası tüm kesimlerle diyaloğa açık olduklarını söylemişti.

Yurt dışındaki konsolosluklara yönelik saldırıları eleştiren Sall, bu tür özel ve kamu kurumlarına yönelik saldırıları "vandallık" olarak nitelendirmişti.

Senegal'de muhalif lidere 2 yıl hapis cezası

Senegal'de muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da başkent Dakar'da görülen duruşmada tecavüz suçlamasından aklanmış, gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko'nun destekçileri gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunarak, partisi PASTEF, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğunu öne sürmüş ve parti destekçilerini "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırmıştı.

Senegal'deki gösterilerin ardından Milano, Paris ve New York gibi şehirlerde Senegal konsolosluklarına yönelik saldırılar düzenlenmesi sonrası konsoloslukların tümü geçici olarak kapatılmıştı.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın ise Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.