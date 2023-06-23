Senegal Cumhurbaşkanı Sall, insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor

Muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sokak olaylarında payı olduğu iddiasıyla Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunuldu. Sall hakkında aynı suçlamayla UCM'ye de başvuruda bulunulduğu ve mahkemeden Sall hakkında soruşturma açılmasının talep edildiği belirtildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall hakkında muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sokak olaylarında payı olduğu iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunuldu.

Muhalif lider Sonko'nun Fransa'daki avukatı Juan Branco, basına yaptığı açıklamada, Mart 2021 ve Haziran 2023'te patlak veren sokak olaylarındaki payı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işlemekle" itham ettiği Cumhurbaşkanı Sall hakkında hazırladığı 170 sayfalık şikayet dilekçesinin Paris Mahkemesinin insanlığa karşı suçlar bölümüne gönderildiğini söyledi.

Branco, Sall hakkında aynı suçlamayla UCM'ye de başvuruda bulunduğunu ve mahkemeden Sall hakkında soruşturma açılmasını talep ettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Sall'in yanı sıra "insanlığa karşı suç işlemekle" suçlananlar arasında İçişleri Bakanı Antoine Diome ve Jandarma Genel Komutanı Moussa Fall de dahil başka isimler de bulunuyor.

Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sall, Fransız medyasının konuya ilişkin sorusu üzerine şikayeti, "safsata" olarak değerlendirdi.

Senegal'de muhalif lidere 2 yıl hapis cezası

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da başkent Dakar'da görülen duruşmada 2021'de hakkın açılan tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuş, partisi PASTEF, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğunu öne sürmüş ve parti destekçilerini "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırmıştı.

Senegal'deki gösterilerin ardından Milano, Paris ve New York gibi şehirlerde Senegal konsolosluklarına yönelik saldırılar düzenlenmesi sonrası konsoloslukların tümü geçici olarak kapatılmıştı.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın ise Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Hakkındaki karara rağmen tutuklanmayan Sonko, Dakar'ın Cite Keur Gorgui semtindeki evinde 1 Haziran'dan bu yana polis kordonu altında tutuluyor.

Hükümet ile Sonko arasındaki gerilimi azaltmak adına Sonko'nun aynı davadan yeniden yargılanabileceği belirtiliyor.

Öte yandan daha önce çeşitli davalarda hüküm giydikleri için seçilme hakkını kaybeden muhalif isimlerin cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için de seçim yasasında da değişiklik öngörülüyor.