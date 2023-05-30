Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sall, görüşmede, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.