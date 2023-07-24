Senegal'in başkenti Dakar açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

- Senegal açıklarında göçmen teknesi faciası: 15 ölü

DAKAR - Senegal'in başkenti Dakar açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Ouakam bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall yaptığı açıklamada, kazada en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Dakar açıklarında bir teknenin batması sonucu 15 civarında Senegalli'nin hayatını kaybetmesinin ardından derin üzüntümü ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.