Sean 'Diddy' Combs'un cezası yarın belli olacak

ABD federal savcılarının Amerikalı rapçi ve müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs'a karşı kapsamlı bir ceza davası açmasının üzerinden bir yıl geçti.

Aylar süren duruşmaların ardından, şiddet ve özel hayatına dair şok edici ayrıntıların ortaya çıktığı davada mahkûm olan müzik yapımcısı, Cuma günü alacağı cezayı öğrenecek.

Combs, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak avukatları, birkaç hafta içinde serbest kalabileceği, hatta beraat edebileceği, daha hafif bir ceza için mücadele ediyor.

Temmuz ayında jüri, en ağır suçlamalar olan örgütlü suç ve insan ticareti suçlarından Combs'u . Fakat iki ayrı "fuhuş amacıyla ulaşım sağlama" suçundan suçlu bulundu.

Bu suçların her biri için azami ceza 10 yıl hapis.

Savcılar en az 11 yıl hapis talep ediyor. Ancak Combs'un avukatları, bu talebin abartılı bir yaklaşım olduğunu savunuyor.

New Yorklu avukat Todd Spodek, "Basitçe söylemek gerekirse, savcılar Diddy'nin en ağır ihtimal üzerinden tanımlanmasını istiyor. Savunma ise hakimin bu hesaplamaları aşarak çok daha hafif bir ceza vermesini talep ediyor" dedi.

'Pazarlık yapmak gibi'

Son cezayı nihayetinde federal yargıç verecek. Yargıçların, yasal sınırlar içinde geniş bir takdir yetkisi bulunuyor. Bu nedenle savunma ve savcılık, Cuma günü mahkemede Combs'un cezası üzerine tartışacak.

Spodek bunun pazarlık yapmak gibi bir şey olacağı görüşünde:

"Bir ölçü var, ortada bir rakam var; o sayı bazen yukarı çıkar, bazen aşağı iner."

Denetimli serbestlik ofisi (sanıkları hapisteyken ve sonrasında takip eden kurum) Combs için 5 ile 7 yıl arasında hapis cezası tavsiye etti.

Spodek "son kararı verenin hakim olacağını" sözlerine ekledi.

Combs'un cezasında en büyük belirsizliklerden biri, mağdurlara yönelik davranışlarının Yargıç Arun Subramanian'ın kararına ne kadar etki edeceği.

Her ne kadar Combs iki fuhuş suçundan hüküm giymiş olsa da, savcılar, duruşma sırasında şiddet, aile içi istismar ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı gibi ortaya çıkan geçmişteki davranışlarını hakime hatırlattı.

Savcılara göre Combs "pişmanlık duymuyor."

Savcılar 29 Eylül tarihli dilekçelerinde, "Sanık, onlarca yıl süren istismarını karşılıklı toksik ilişkilerin sonucu olarak yeniden tanımlamaya çalışıyor" diye yazdı:

"Ama bir tarafın tüm güce sahip olduğu ve diğerinin kanlar içinde, yaralı halde kaldığı bir ilişkide karşılıklılıktan söz edilemez."

2007'den itibaren Diddy ile neredeyse 10 yıl boyunca ayrılıp barıştıkları bir ilişki içinde olan şarkıcı Cassandra Ventura, ceza öncesi hakime gönderdiği mektupta adalet ve hesap sorulmasını istedi.

Ventura, intikam korkusuyla ailesini New York'tan taşımak zorunda kaldığını yazdı:

"Onun istismarından kurtulmak için ne kadar yol almış olsam da, hâlâ ne kadar tehlikeli olabileceğinden ve bana karşı duyduğu öfkeden korkuyorum."

Combs'un avukatları ise müvekkillerini değişmiş ve rehabilite olmuş biri olarak sunuyor.

Avukatlar, Combs'un en fazla 14 ay hapis yatması gerektiğini, tutuklulukta geçen sürenin bu cezaya sayılacağını belirterek hakimin onaylaması halinde Combs'un yakında serbest kalabileceğini söylüyor.

Daha uzun bir cezanın, Combs'u yedi çocuğundan ve yaşlı annesinden haksız yere ayıracağını, ayrıca ruh sağlığı tedavisi almasını engelleyeceğini savunuyorlar.

Mahkeme belgelerinde, Combs'un hapis hayatı "yaşamını değiştiren, verimli ve ailesine ile toplumuna dönme arzusunun bir göstergesi" olarak tanımlandı.

Hakimler, ceza verirken geçmiş, karakter, topluma katkılar ve sabıka geçmişi gibi unsurları göz önünde bulundurabiliyor.

Combs'un avukatları, onun iş ve müzik alanındaki başarılarını topluma katkı örneği olarak sundu.

Ayrıca aile üyelerinden ve Combs'un tutulduğu hapishanedeki diğer mahkûmlardan gelen destek mektupları da mahkemeye sunuldu.

Eğer Combs beklenenden ağır bir ceza alırsa, avukatları kararı üst mahkemeye taşıyabilir.

Beraat arayışı sürüyor

Combs'un avukatları, ceza duruşmasında onu serbest bırakabilecek bir başka hamle daha yapıyor. O da suçlamaların dayandığı fuhuş karşıtı yasanın kullanımına yönelik itiraz.

Geçen hafta avukatları, suçlamaların dayandığı Mann Yasası'na itiraz ederek beraat ya da yeni bir yargılama talep etti.

1910'da çıkarılan yasa, ilk başta "ahlaksızlık" hükümleri içeren ve eyaletler arası cinsel ilişkilere karşı kullanılan bir yasaydı; pratikte ırklar arası evlilikler ve ilişkiler de bu kapsama girebiliyordu.

1980'lerde Kongre yasayı modernize etti. Günümüzde yasa, federal düzeyde fuhuş ve insan ticareti davalarının temelini oluşturuyor. Son yıllarda şarkıcı R Kelly ve Jeffrey Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell davalarında da kullanıldı.

Combs'un avukatları ise Mann Yasası'na dayalı suçlamaların "hiç açılmaması gerektiğini" savunuyor. Onlara göre "Combs'un cinsel ilişkileri rızaya dayalıydı ve "fuhuş" kapsamında değerlendirilemezdi."

Teksas Üniversitesi'nden tarihçi ve Mann Yasası uzmanı Jessica Pliley, bu yasa kapsamında dava açmanın, insan ticareti suçlamalarına kıyasla mahkemede "daha kolay" olduğunu söylüyor.

Bu nedenle savcılar sıkça bu suçlamaları bir arada kullanıyor.

Prof. Pliley, "Bu alışılmadık bir yasa değil" diyor.

Ancak savcılar, Ventura ve "Jane Doe" olarak anılan başka bir kadının ifadelerine dikkat çekti.

Mahkeme dosyalarında, bu kadınların Combs ve onun çağırdığı erkek eskortlarla saatler süren "freak-off" oturumlarına zorlandıkları, istemedikleri halde katıldıkları ve bu uzun karşılaşmalardan fiziksel olarak zarar gördükleri anlatılıyor.

Savcılar bir dilekçede, "Mann Yasası'nı ihlal eden ve bu kadar şiddet ve korku yaratan sanıklar genellikle ciddi cezalarla karşılaşıyor," dedi. "Sanık bir istisna olmamalı – özellikle de geçmişi ve kişisel özellikleri, yıllara yayılan istismar ve şiddeti ortaya koyuyorken."