Sderot Kentine Roket Saldırısı: Türk Gazeteciler de Bölgede
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Gazze sınırına 1 kilometre uzaklıkta bulunan Sderot kentine aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düştü. İsrail ve Hamas arasındaki tansiyon 13. gününde giderek artıyor. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, dumanlar yükseliyor.
Gazze sınırına 1 kilometre uzaklıkta bulunan Sderot kentine aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düştü.
İsrail ve Hamas arasındaki tansiyon 13. gününde giderek artıyor. İsrail'in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düştü. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, dumanlar yükseliyor.
İsrail, iki gün önce de Türk gazetecilerin bulunduğu Sderot bölgesine roket düşmüştü. Gazze sınır kentinde yaşayanların büyük çoğunluğu bölgeyi terk etmişti. - SDEROT