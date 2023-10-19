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Sderot Kentine Roket Saldırısı: Türk Gazeteciler de Bölgede

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Gazze sınırına 1 kilometre uzaklıkta bulunan Sderot kentine aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düştü. İsrail ve Hamas arasındaki tansiyon 13. gününde giderek artıyor. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, dumanlar yükseliyor.

Gazze sınırına 1 kilometre uzaklıkta bulunan Sderot kentine aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düştü.

İsrail ve Hamas arasındaki tansiyon 13. gününde giderek artıyor. İsrail'in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düştü. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, dumanlar yükseliyor.

İsrail, iki gün önce de Türk gazetecilerin bulunduğu Sderot bölgesine roket düşmüştü. Gazze sınır kentinde yaşayanların büyük çoğunluğu bölgeyi terk etmişti. - SDEROT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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