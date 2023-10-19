Save the Children, Güney Sudan'da aileleriyle yeniden bir araya getirdiği çocuk sayısını 7.000'e çıkardı

Küresel yardım kuruluşu Save the Children ve ortakları, çatışmalar nedeniyle ailelerinden ayrı düşen 7.000 çocuğu aileleriyle tekrar bir araya getirdiklerini ve hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olduklarını duyurdu.

JUBA, 19 Ekim (Xinhua) -- Küresel yardım kuruluşu Save the Children ve ortakları, 2017 yılından bu yana çatışmalar nedeniyle ailelerinden ayrı düşen 7.000 çocuğu aileleriyle tekrar bir araya getirdiklerini ve hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olduklarını duyurdu.

Yardım kuruluşu Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, dokuz yıldır ülkedeki çocukları aileleriyle yeniden bir araya getirmek için Çocuk Koruma Bilgi Yönetim Sistemi Artı (CPIMS+) olarak bilinen açık kaynaklı bir yazılım platformu kullandığını belirtti.

Save the Children personeli, hem bir mobil uygulaması hem de çevrimdışı özellikleri olan bu yazılımı kullanarak, aile üyelerinden üç ay ayrı kalan 13 yaşındaki Simon'u kısa süre önce yetişkin ağabeyi Samuel ile bir araya getirmeyi başardı. Bu başarı, kuruluşun 2017'den bu yana Güney Sudan'da aileleriyle yeniden bir araya getirdiği çocuk sayısını 7.000'e çıkararak yeni bir rekor kırdı.

CPIMS+ veri tabanına göre, son dokuz yılda ülkede ve komşu Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Güney Sudan genelinde yaklaşık 20.000 refakatsiz, ailesinden ayrı düşmüş veya kaybolmuş çocuk bulunuyor.

Save the Children, "Ailelerinden ayrı düşmüş ve refakatsiz çocuklar şiddet, istismar ve sömürüye daha açık oluyor. Bu da onları ailelerine döndürmeyi acil bir öncelik haline getiriyor" ifadelerine yer verdi.