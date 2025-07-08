Sardinya Adası'nda Yangın: 20 Kişi Tahliye Edildi

Sardinya Adası'nda Yangın: 20 Kişi Tahliye Edildi
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İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Maddalena beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangın nedeniyle 20 kişi tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

İTALYA'nın Sardinya Adası'nın kuzeyinde çıkan yangın sonucu 20 kişi tahliye edildi.

Adanın kuzeyindeki Maddalena beldesinde sabah saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale edildi. Alevlerin yaklaştığı evlerde yaşayan 20 kişi tahliye edilirken, bölgedeki bazı kişilerin tahliyesi İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı devriye botlarıyla deniz yoluyla gerçekleştirildi.

Maddalena Belediye Başkanı Fabio Lai, "Şans eseri hiç yaralı yok, ancak bazı evlerde maddi hasar meydana gelmiş olabilir" dedi. Lai, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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