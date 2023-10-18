Saraybosna'da İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı protesto edildi
Dünya Haberleri
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Filistinliler ve Saraybosna halkı, Filistin, Bosna Hersek ve Türk bayrakları taşıyarak saldırıyı kınadı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.
Gazze'deki hastane saldırısı haberinin ardından başkentteki tarihi Başçarşı Meydanı'nda toplanan Bosna Hersek'te yaşayan Filistinliler ve Saraybosna halkı, ellerinde Filistin, Bosna Hersek ve Türk bayrakları taşıdı.
"Filistin özgür olacak" sloganları atan kalabalık, "Saraybosna, Filistin'in yanında" mesajı da gönderdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.