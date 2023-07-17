Saraybosna'da 15 Temmuz paneli düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Dünyaya İlham Veren O Gece 15 Temmuz' paneli yapıldı. Panelde, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün uluslararası faaliyetleri ele alındı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle "Dünyaya İlham Veren O Gece 15 Temmuz" isimli panel düzenlendi.

TMV'nin Saraybosna'daki kampüsünde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Arzu Şahin yaparken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk, konuşmacı olarak yer aldı.

Öztürk, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve TBMM'ye saldırılar gerçekleştirildiğini, bu iki mekana yapılan saldırının milli iradeye yapıldığını söyledi.

Türk milletinin onurlu mücadelesiyle darbe girişiminin engellediğini belirten Öztürk, yurt dışında bulunan Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) karşı da mücadele ettiklerini dile getirdi.

Öztürk, "FETÖ, planlı ve sinsi bir şekilde milletin dini hassasiyetlerini istismar etmiş bir yapılanmadır. 15 Temmuz gecesi gördükki yuları yabancıların elinde bulunan bir hain kisve ortaya çıkmıştır. Kendi göbeğini kendi kesen, kendi bölgesinde güçlü olan Türkiye'ye karşı FETÖ gibi bir kukla terör örgütünü kullanmışlardır. Türkiye'de olduğu gibi FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir güvenlik tehdidi teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

20 ülkede 208 okulun kapatıldığını ve Türkiye Maarif Vakfına teslim edildiğini anlatan Öztürk, yurt dışında FETÖ ile mücadelenin sürdürüleceğinin altını çizdi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, darbe girişimi nedeniyle Bosna Hersek'teki Türkiye dostu insanlarda da üzüntü yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bosnalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Darbe girişiminden birkaç saat sonra Bosnalı dostlarımız aradı ve Türkiye'deki kardeşleri için dua ettiklerini söyledi. Aynı şekilde Balkanlar'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan da aradılar. Caddelerde, sokaklarda silahların karşısına çıkmamız ne kadar önemliyse sizlerin duası da o kadar önemliydi."

"Vatan sevgisinin, cesaretin önünde ağır silahlar bile duramıyor"

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk, FETÖ'nün insanları yıllarca din ile aldattığını ve onların kalkışmasıyla yüz yüze geldiklerini, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla her yaştan insanın sokağa çıktığını, en küçük şehidin 15, en büyüğün de 65 yaşında olduğunu dile getirdi.

Kardeşi Prof. Dr. İlhan Varank'ın da haksızlığa tahammülü olmayan bir insan olduğunu vurgulayan Arslantürk, kalkışma gecesi her yaştan kişinin sokağa çıktığını ifade etti.

Arslantürk, şöyle devam etti:

"Bizi çok üzen şeylerden birisi de ordunun içine sızan bu hainlerin, teröristlere kullanmadıkları silahları masum insanlara karşı kullanması oldu. Allah, o gece öyle bir cesaret verdi ki kalbimize, arabaları kağıt gibi ezip geçen tankların önüne insanlar çıplak elleriyle çıktı. Vatan sevgisinin, cesaretin önünde ağır silahlar bile duramıyor. Yakınlarımızı kaybetmiş olmanın çok büyük bir hüznü var bizlerde fakat vatanımızı hainlerden kurtarmış olmanın sevinciyle de biz bu haftayı özgürlük haftası olarak kutluyoruz."

Arslantürk, FETÖ'nün Balkanlar'da eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin bulunduğunu ve göründükleri gibi masum olmadıklarını, elleri kanlı bir terör örgütü olduğunu söyledi.