Saola Tayfunu Filipinler'de Şiddetli Yağışlara Neden Oldu

Çin ve Tayvan'a doğru ilerleyen Saola Tayfunu, Filipinler'in kuzeyinde şiddetli yağışlara neden oldu. 2 bin 300'den fazla kişi tahliye edildi.

Çin ve Tayvan'a doğru ilerleyen Saola Tayfunu, Filipinler'in kuzeyinde şiddetli yağışlara neden oldu.

Filipinler Afet Müdahale yetkilileri, Saola Tayfunu'nun ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlara yol açtığını ve alçak bölgelerdeki köylerde meydana gelen selden dolayı 2 bin 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, özellikle şiddetli yağışların görüldüğü bölgelerin daha fazla sel ve heyelan riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Filipinler Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, Saola Tayfunu'nun saatte 190 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

Adalar arası feribotların ve kargo gemilerinin Filipinler'in kuzeyindeki bazı bölgelerde limanlardan ayrılması yasaklandı.

Daha da güçleneceği öngörülen Saola Tayfunu'nun Tayvan'a ve Çin'in güneyine doğru ilerlediği kaydediliyor.