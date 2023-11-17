Şanlıurfa'da Hayırseverden Gazze'ye Destek

Şanlıurfa'da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla açılan çadırda 12 yaşındaki bir çocuk tarafından 2 bin TL'ye satışa sunulan bisiklet, bir hayırsever tarafından 8 bin TL'ye satın alındı. İsmi açıklanmayan hayırsever, parayı Gazze'ye, bisikleti ise süsledikten sonra tekrar sahibine hediye etti.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanında Gazze'ye destek amacıyla yardım çadırı kuruldu. Çadıra giden 12 yaşındaki Ali Haydar Zeren, babasının hediye ettiği bisikletini Gazzeli çocuklar için 2 bin TL'den satışa çıkardı. Küçük çocuğun kendi bisikletini Gazze için satışa çıkarttığını duyan bir hayırsever, 8 bin lira verip bisikleti satın aldı. Bisikleti tamire götüren ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaş, bakımını yaptıktan sonra süsleyerek çadırdaki görevlilere geri getirdi. Bisikletin çocuğa tekrar hediye edilmesini isteyen hayırsever vatandaş, 8 bin liranın ise Gazze'ye gönderilmesini istedi.

"Süslemiş, bana geri hediye etti"

Bisikletinin tekrar kendisine hediye edildiğini öğrenen 12 yaşındaki Ali Haydar Zeren, büyük bir mutluluk yaşadı. Hem bisikletine kavuşan hem de Gazzeli çocuklar için 8 bin liralık kaynak bulan koca yürekli çocuk, "İki hafta önce Gazze için kurulan yardım çadırında bisikletimi 2 bin Türk Lirası ile açık arttırmaya koydum. Son günde, ismini halen bilmediğim bir hayırsever 8 bin Türk Lirası ile almış, süslemiş bana geri hediye etti. Benim için de büyük bir sürpriz oldu. Allah ondan razı olsun" dedi.

Bağışçının bisikleti süsledikten sonra çocuğa hediye ettiğini aktaran STK temsilcisi ve çadır görevlisi Halil İbrahim Demircan, "Son günde Ali Haydar kardeşimizin bize verdiği, hediye ettiği bisiklete ismini vermek istemeyen bağışçı kardeşimiz 8 bin Türk Lirası verdi. 8 bin Türk Lirası ile biz de bağışçımıza bu bisikleti teslim etme niyetiyle düşündüğümüz anda şöyle bir haber aldık, bağışı yapan kişi bisikleti süsleyip, allayıp pullayıp hafız kardeşimize hediye etmek istedi. Biz bunu duyunca çok mutlu olduk. Elhamdülillah biz de bu gün buraya toplanarak bu bisikleti hafız kardeşimize takdim etmeye geldik. Allah ondan razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA