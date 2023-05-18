Şanlıurfa'da Depremde Hasar Gören Camilerin Yıkımı Sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hasar gören cami ve minarelerin yıkımına devam ediliyor. Hasar tespit ekiplerinin incelemelerinin ardından Viranşehir Kaymakamlığınca yıkımına karar verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hasar gören cami ve minarelerin yıkımına devam ediliyor.

Hasar tespit ekiplerinin incelemelerinin ardından Viranşehir Kaymakamlığınca yıkımına karar verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

Depremlerde ağır hasar gördüğü belirlenen Kışla Camisinde yıkım işlemi başladı.

Cami İmam Hatibi Ayhan Yıldız, deprem sonrası yapılan incelemeler sonrası yıkımına karar verildiğini belirterek, "Yıkımına başlandığı caminin yerine 660 metre kare alan üzerine yeni inşa edilecek cami iki minareden oluşacak." dedi.