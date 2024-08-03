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Şanlıurfa'da binlerce kişi İsmail Haniye'nin vasiyeti için bir araya geldi

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Şanlıurfa'da Dilistin davasının önderlerinden İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK'lar Abide kavşağında bir araya geldiler.

Şanlıurfa'da İsrail lanetlendi. Şanlıurfa STK temsilcileri tarafından organize edilen " İsmail Haniye'nin Ümmete vasiyeti için yürüyoruz" etkinliğinde Filistin halkına destek için buluştular.

Şanlıurfa'da binlerce kişi İsmail Haniye'nin vasiyeti için bir araya geldi

5 BİN KİŞİ "İSMAİL HANİYE" İÇİN YÜRÜDÜ

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Memursen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Çoşkun ve bazı STK'ların temsilcileri katıldılar.

Şanlıurfa'da binlerce kişi İsmail Haniye'nin vasiyeti için bir araya geldi

BAŞKAN GÜLPINAR: CUMHURBAŞKANIMIZA SARF EDİLEN HAKARETLER DİPLOMASİYE AYKIRI BİR TUTUMUN GÖSTERGESİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son dönemde İsrail yetkili makamlarınca Cumhurbaşkanımız hakkında sarf edilen ve hakaret içeren açıklamalar, uluslararası diplomasiye ve insan haklarına aykırı bir tutumun göstergesidir. Bu açıklamalar, uluslararası toplumun dikkatini daha da artırmalı ve İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği sivil soykırımı gözler önüne sermelidir.

"ZULMÜ DURDURMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Gazze'de binlerce masum insanın hayatını kaybettiği, sivil altyapının yok edildiği bu insanlık dramı, sadece bölgesel değil, küresel bir sorundur. Filistin halkına uygulanan bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, zulme ortak olmak anlamına gelir. Bizler, insan hakları ve uluslararası adalet ilkeleri doğrultusunda sesimizi yükseltmeli ve bu zulmü durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz.

Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin uluslararası platformlarda haklı mücadelesi, adaletin sağlanması adına son derece önemlidir. Filistin'deki sivil soykırımı ve ölen binlerce Gazze'li Müslüman için adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz."

Şanlıurfa'da binlerce kişi İsmail Haniye'nin vasiyeti için bir araya geldi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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