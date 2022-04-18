Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı

Çin'in Şangay kentinde Covid-19 nedeniyle başlayan karantina uygulamasında ilk can kayıpları duyuruldu.

Çin'in Şangay kentinde Covid-19 nedeniyle başlayan karantina uygulamasında ilk can kayıpları duyuruldu.

Şangay Sağlık Komitesi'nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Covid-19 kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "3 yeni ölüm bildirildi. Hayatını kaybedenlerin hepsi yaşlı ve akut koroner sendrom, diyabet, hipertansiyon gibi ciddi hastalıkları var. Covid-19'a karşı aşılı değiller. Hastaneye yatırıldıktan sonra durumları kötüleşti" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Shanghai, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title