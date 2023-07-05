Sana'da İsrail'in Cenin mülteci kampına düzenlediği baskı protesto edildi

Yemen'in isyancıların kontrolündeki başkenti Sana'da binlerce kişi İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını protesto etti. Protestocular İsrail ve ABD bayraklarını yaktı ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Yemen'in başkenti Sana'da, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını protesto eden halk, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

SANA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'in isyancıların kontrolündeki başkenti Sana'da Salı günü binlerce kişi İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını protesto etmek için bir araya geldi.

Filistinlileri destekleyen pankartlar açıp sloganlar atan protestocular, İsrail ve ABD bayraklarını yaktı.

Göstericiler ayrıca geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı ve İsveç hükümetini "aşırılık yanlılarının" ülkede faaliyet göstermesine izin vermekle suçladı.

Yemen'in başkenti Sana'da, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını protesto eden halk, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

İsrail'in Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı baskın sırasında Cenin mülteci kampında en az 13 Filistinli öldürüldü ve binlerce kişi evlerini terk etti. Baskın, İsrail'in 2002'den bu yana bölgeye düzenlediği en büyük askeri harekat olma özelliği taşıyor.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada "Cenin şehri ve Cenin Kampı bölgesinde kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu" başlattığını ve "terörist altyapıya" hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

İsrail'in bu saldırısı Filistinliler, Arap devletleri ve diğer pek çok ülke tarafından kınandı.