San Francisco'da Çin Konsolosluğuna Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti

San Francisco'daki Japantown bölgesindeki Çin Konsolosluğuna aracıyla çarpan ve binanın lobisine kadar giren sürücü, güvenlik güçlerince öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAN ABD'nin San Francisco şehrindeki Çin konsolosluk binasına aracıyla giren sürücü, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti.

San Francisco'daki Japantown bölgesindeki Çin Konsolosluğuna aracıyla çarpan ve binanın lobisine kadar giren sürücü, güvenlik güçlerince öldürüldü.

Olay yerine müdahale eden polis yetkililerinden Kathryn Winters, polislerin binaya giren şüpheliye ateş açtığını, hastaneye kaldırılan zanlının kurtarılamadığını söyledi.

Winters, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Size daha fazla bilgi vermek isterdim ancak bu oldukça karmaşık bir soruşturma." dedi.

Polis, kimliği açıklanmayan sürücünün vurulmasına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Çin Başkonsolosluğunca yayımlanan açıklamada, "Elçiliğimiz bu saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.