Samsun ve Filistin'in Nablus şehri arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Filistin Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami A. Hijjawi, ilişkilerin daha da derinleşeceğini ve güzel adımların atılacağını ifade etti.

Samsun ile Filistin'in Nablus şehri arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı.

Düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetimlerde Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Başkan Demir, "Kardeş belediye ilişkisi kurduğumuz, kardeşlerimizle iki ülke arasında ilave gelişmeye, dayanışmaya vesile olacak şekilde bir çalışma yapacağız. Protokolümüzü imzaladık, Sumgayıt Belediyesi ile de daha önceden bu protokolü imzalamıştık. Bu gibi gelişmeler bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Özellikle iki belediye için de şunu söyleyebilirim; biz kardeşiz, şimdi biz varız, yarın belki başkaları olur ama bu kardeşlik olgusunun daima canlı tutulmasını istiyor ve arzu ediyorum. Filistinsiz bir Türkiye, Türkiyesiz bir Filistin düşünülemez. Azerbaycan zaten ifade ettiğimiz gibi 'iki millet tek devlet' olarak gördüğümüz can kardeşimiz. Samsun eviniz bunu hiçbir zaman unutmayın" dedi.

Filistin Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami A. Hijjawi ise programda yaptığı konuşmasında memnuniyetini dile getirerek, "Ben hepimizin birlikte tecrübe paylaşımı yapabileceğimizi düşünüyorum ve bu konuda güzel adımlar atılacağını umuyorum. Özellikle de ulaşım araçları ve yollarla ilgili meselelerde katı atıklar, itfaiye gibi alanlarda güzel adımlar atılabilir. Türkiye'yi çok seviyoruz ve burada olmaktan gurur duyuyoruz. Samsun'a olan bu ziyaretimiz bize çok büyük mutluluk verdi. Sevgi seli ile karşılandık burada. İlişkilerimizin daha fazla artacağını, kuvvetleneceğini görüyorum" ifadelerine yer verdi.

Filistin Devleti Büyükelçiliği Müsteşarı Rana Abusiba, ilerleyen zamanlarda ilişiklerin daha da derinleşeceğini ve güzel adımların atılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim 3 tane kardeş belediyemiz var, Samsun da onlardan birisi. Türkiye'nin Filistin'le birlikte olan duruşunu biliyoruz. Türkiye hep adil bir tarafta yer almıştır. Kudüs problemi ile söylemek isterim ki Türkiye gerçekten büyük bir duruşla yanımızda duruyor. Bunla ilgili güzel adımların atıldığını da görüyoruz. Bu bize ayakta durma gücü veriyor."

Azerbaycan Sumgayıt Belediye Başkan Vekili Orhan Adıgözelzade ise, "Azerbaycan ve Türkiye birbirimizin güzel günlerinde yanında olduğumuz gibi dar günlerinde de yanındayız. Bunu Karabağ Savaşı'nda, yakınlarda karşılaştığımız deprem felaketinde gördük ve daima yan yana olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kederiniz kederimiz, sevinciniz sevincimizdir" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN