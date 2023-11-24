Samsun'da tarihi eser operasyonunda 120 sikke ele geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde 120 adet sikke ve diğer tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.
Samsun'da tarihi eser operasyonunda 120 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine E.Ş'yi şüpheliyi takibe aldı.
Şüpheli tarihi eserleri satmaya götürdüğü esnada yakalanarak gözaltına aldı.
Zanlıda 120 adet çeşitli dönemlere ait 120 adet sikke, 7 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet antika tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA / Dünya