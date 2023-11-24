Haberler ›› Dünya ›› Samsun'da tarihi eser operasyonunda 120 sikke ele geçirildi

Samsun'da tarihi eser operasyonunda 120 sikke ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde 120 adet sikke ve diğer tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.