Samiri Yahudileri Hasat Bayramı'nı Gerizim Dağı'nda kutladı

Orta Doğu'nun köklü dini topluluklarından Samiriler, Hasat Bayramı'nda Gerizim Dağı'nda toplandı. Samiri Yahudileri, Yahudilerden farklı olarak Tevrat'ı tahrif etmediklerine inanıyor ve Gerizim Dağı'nın kutsal olduğuna inanıyorlar.

Filistin'deki Samiri Yahudileri, Hasat Bayramı'nı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Gerizim Dağı'nda kutladı.

Orta Doğu'nun köklü dini topluluklarından Samiriler, Hasat Bayramı'nda hacı olmak için Nablus'taki Gerizim Dağı'nda toplandı. Kırmızı fes ve beyaz elbiseleriyle kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkan Samiri Yahudileri burada ibadetlerini yerine getirdi.

Dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samiri Yahudilerinin hahamlarından Kahin Hüsni es-Samiri, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Hasat Bayramı'nda Allah'a en yakın yer olan Gerizim Dağı'nın zirvesinde Allah'a yakınlaşma gayesiyle hac yaptıklarını ifade etti.

Samiri, bu bayramın, buğday ve arpanın hasat mevsimine denk geldiği için "Hasat Bayramı" şeklinde isimlendirildiğini belirtti.

Samiri Yahudileri kimdir?

Sayıları 840 civarında bulunan Samirilere sadece Nablus yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın eteklerinde ve Tel Aviv yakınlarındaki Holan bölgesinde rastlanıyor.

Samiriler, Hazreti Musa'nın vefatından sonra Hazreti Yuşa bin Nun'un komutasındaki İsrailoğullarının 3 bin yıl önce Filistin topraklarını fethettiğinden bu yana Nablus'ta yaşıyor ve Beyt'ul Makdis'in Kudüs'te değil, Gerizim Dağı'nın üstünde olduğuna inanıyor.

"Filistin Yahudileri" olarak adlandırılan Samiriler, İsrailoğulları sülalesinin gerçek uzantılarının kendileri olduğunu dile getiriyor. Samiriler, Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla birlikte Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluk olarak tanınıyor.

Samiriler, 3 bin 600 yıllık ceylan derisine yazılı orijinal Tevrat'ın kendilerinde olduğuna inanıyor.

Samiriler ile Yahudiler arasında birçok fark bulunuyor. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor. Samirilerin Tevrat'ı ile Yahudilerinki arasında 6 bine yakın fark olduğu ifade ediliyor.

Müslümanlar gibi abdest alıp Arami dilinde ibadet eden Samirilere ait ibadet yerleri de Müslümanların mescidine benzerlik gösterirken, Yahudilerin sinagogları gibi içeride masa veya sıra bulunmuyor. Samiriler, Sukot Bayramı'nda olduğu gibi Hasat ve Hamursuz bayramlarında da Gerizim Dağı'na çıkarak hac yapıyor.