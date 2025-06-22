Şam'daki Kilisede Patlama: Çok Sayıda Ölü

Şam'daki Kilisede Patlama: Çok Sayıda Ölü
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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mar Elias Kilisesi'nde meydana gelen patlama sonucunda ciddi hasar oluştu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SURİYE'nin başkenti Şam'daki bir kilisede patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Dweila Mahallesi'ndeki Mar Elias Kilisesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın, kilisede hasara yol açtığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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