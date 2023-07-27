Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

- Şam'da patlama: 1 ölü, 4 yaralı

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Sayyidah Zaynab'ta patlama meydana geldi. Araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

Sayyidah Zaynab'ta iki gün önce Şii Müslümanların için yas dönemi münasebetiyle akın ettiği türbenin dışında bir patlama daha meydan gelmiş, 2 kişi yaralanmıştı.