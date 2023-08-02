Üye Girişi
Haberler
BBC

Salı Gecesi Dünyada Parlak ve Büyük Görünen Dolunay

Dünya Haberleri

Salı gecesi dünyanın dört bir yanında normalden daha büyük ve parlak görünen dolunay gözlemlendi. Ağustos'taki iki süper aydan diğeri ise 30 Ağustos dolunayı olacak. Bir ay içinde dolunay olduğu zaman bu, 'Blue Moon' (Mavi ay) olarak adlandırılıyor. İşte dünyadan Salı gecesi çekilen dolunay fotoğrafları:

Salı gecesi dünyanın dört bir yanında normalden daha büyük ve parlak görünen dolunay gözlemlendi .

Ağustos'taki iki süper aydan diğeri ise 30 Ağustos dolunayı olacak. Bir ay içinde dolunay olduğu zaman bu, "Blue Moon" (Mavi ay) olarak adlandırılıyor.

İşte dünyadan Salı gecesi çekilen dolunay fotoğrafları:

BBC

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title