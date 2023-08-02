Salı Gecesi Dünyada Parlak ve Büyük Görünen Dolunay

Salı gecesi dünyanın dört bir yanında normalden daha büyük ve parlak görünen dolunay gözlemlendi. Ağustos'taki iki süper aydan diğeri ise 30 Ağustos dolunayı olacak. Bir ay içinde dolunay olduğu zaman bu, 'Blue Moon' (Mavi ay) olarak adlandırılıyor. İşte dünyadan Salı gecesi çekilen dolunay fotoğrafları: