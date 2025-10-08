Gazze'de Savaşın Ortasında Kaldı, Türkiye'de Yüksek Lisans Okuyan Öğrencinin Acı Hikayesi

İSRAİL'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan 1 gün önce Antalya'ya gelen yüksek lisans öğrencisi Ansam Shaqura'nın (27) annesi savaşta yaralanırken, babası ise ateş hattında hayatta kalmaya çalışıyor. Gelecek kaygısı yaşadığını belirten Shaqura, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Annemi Türkiye'de tedavi ettirmek, babama yeniden kavuşmak istiyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Bitki Koruma alanında yüksek lisans öğrencisi Filistinli Ansam Shaqura Türkiye'ye geldikten 1 gün sonra İsrail'in Gazze'ye saldırıları başladı. Annesi Sohair Shaqura, yoğun bombardıman sırasında üzerine duvarın çökmesi sonucu ağır yaralanırken, babası ise 2 yıldır Gazze'de yaşam mücadelesi veriyor. Omurgasında kayma oluşan anne Shaqura'nın ayrıca diz ameliyatı da olması gerekiyor. 7 farklı hastalıkla mücadele ettiği belirtilen Sohair Shaqura, yaşanan tahliyeler sonrası önce Refah bölgesine ardından Mısır'a geçmeyi başardı. Annesinin Türkiye'de ameliyat edilmesini isteyen Ansam Shaqura hem maddi hem de resmi engellerle karşılaştı.

'AİLEME YAKLAŞIK 1 AY ULAŞAMADIM'

Türkiye'de yüksek lisans eğitimine devam eden Ansam Shaqura, savaş başladığında ailesi için endişelendiğini belirterek, "2023 yılında Gazze'deki savaştan 1 gün önce Türkiye'ye geldim. Ertesi gün savaş çıktı. Aileme 1 ay boyunca ulaşamadım. Çok korktum. Annem, babam ve kardeşlerim savaşın ortasında kaldı. Ben Türkiye'de ne yapacaktım. Annem yaralandıktan sonra bir şekilde Mısır'a gitti kardeşlerimle ama babam hala Gazze'de. Bombaların içinde yaşamaya çalışıyor. 1 ay önce amcam şehit oldu. Akrabalarım yaralandı ve hayatını kaybetti. Benim aklım her zaman Gazze'de. Arkadaşlarım bana destek oluyor ama ben burada yalnızım, geleceğimden endişeliyim. Hayatımın nasıl olacağı konusunda endişeliyim. Ev yok, iş yok" diye konuştu.

'EN BÜYÜK İSTEĞİM, ANNEMİN TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLMASI'

Annesinin savaşta yaralandıktan sonra hastalıklarının arttığını belirten Shaqura, "Annemin 7 kronik hastalığı var. Duvarın üzerine yıkılması nedeniyle omurgasında kayma oluştu. Dizinden de ameliyat olması gerekiyor. Şu anda Mısır'da tedavi görüyor ama yürüme yetisinin yüzde 70'ini kaybetti. Kardeşim de onunla birlikte. Onları Mısır'a geçirebilmek için elimden geleni yaptım. Ancak şimdi Türkiye'ye getiremiyorum. Sürekli Mısır'a gidip geliyorum. Eğitimime devam ederken, bir yandan da annemle ilgilenmeye çalışıyorum. Çok yoruldum, psikolojim çok kötü. En büyük isteğim, annemin Türkiye'ye gelmesi, burada tedavi olması ve onun yanında olabilmek. Buradaki sağlık sistemi çok iyi" ifadelerini kullandı.

'BABAMI ÇOK ÖZLÜYORUM'

Babası için endişelendiğini ifade eden Ansam Shaqura, "Babamı çok özlüyorum. Onun için çok korkuyorum. Babam yaşlı birisi ve bazen interneti kullanamadığı için iletişim kuramıyorum. Gazze'de şu an hayat o kadar zor ve pahalı ki babamın nasıl yaşadığını düşüyorum. Yemek çok az var. Un yok" dedi.

'İNSANLARIN ORADA NASIL YAŞADIĞINI MERAK EDİYORUM'

Savaşın sona ermesini istediğini belirten Shaqura, "Bu hayata insanlar devam edemiyor. Savaşın bir an önce bitmesini istiyorum. Tüm insanlık bunu istiyor. İnsanların orada nasıl yaşadığını merak ediyorum. Çadırda nasıl kalıyorlar? Annemi Türkiye'de tedavi ettirmek, babama yeniden kavuşmak istiyorum. Annemi tedavi ettirdikten sonra ülkemize dönmek istiyoruz. Türklere çok teşekkür ederim. Türk yetkililer bana destek oluyor, burs veriyor" dedi.