Sakarya'da Orman Yangını Söndürüldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.
Bağlar Mahallesi'nin tepe kısımlarında çoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 30 personel sevk edildi.
Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden 2 saatte kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangına müdahale eden görevli, avucundan su içirdiği yaralı kaplumbağayı yıkayarak serinletmeye çalıştı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.