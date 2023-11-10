Safranbolu'da Tarihi Eser Operasyonu: 32 Sikke Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Jandarma ekiplerince tarihi eser olan 32 adet sikke paralar ele geçirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM Şube ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu ilçe merkezinde bulunan 18 Mart parkında iki şahısta tarihi sikke paralar olduğu şüphesi üzerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan D.Y (35) ve E.K (38) isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 adet sikke ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 2 şahıs daha sonra adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK