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Safranbolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Yazı köyü Sucuini mevkisinde çıkan orman yangını itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yazı köyü Sucuini mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale edildi.

Yangın ekiplerce söndürüldü, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Dünya

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