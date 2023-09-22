Safranbolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Yazı köyü Sucuini mevkisinde çıkan orman yangını itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale edildi.