Safranbolu'da 32 Hafız İcazet Aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 32 hafız için icazet merasimi düzenlendi. Meşeliboğaz ve Safranbolu Hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, çeşitli yetkililer ve aileler katıldı. Hafızlara belgeleri takdim edilirken, Kuran'ı Kerim de okundu.