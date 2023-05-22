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Safranbolu'da 32 Hafız İcazet Aldı

Safranbolu'da 32 Hafız İcazet Aldı

Dünya Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 32 hafız için icazet merasimi düzenlendi. Meşeliboğaz ve Safranbolu Hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, çeşitli yetkililer ve aileler katıldı. Hafızlara belgeleri takdim edilirken, Kuran'ı Kerim de okundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 32 hafız için icazet merasimi yapıldı.

Meşeliboğaz ve Safranbolu Hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İl Müftüsü Ercan Aksu, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İlçe Müftüsü İsmail Temur ve aileler katıldı.

Tekbirler eşliğinde cami içerisine alınan hafızlara, daha sonra belgeleri takdim edildi.

Törende hafızlar Kuran'ı Kerim de okudu.

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Kaynak: AA / Dünya

Kuran-ı Kerim Safranbolu Hisarcık Karabük Dünya Haberler

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