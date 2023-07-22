Sadr Hareketi, Danimarka'ya Kur'an-ı Kerim saldırısı nedeniyle tepki gösterdi
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi mensupları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Danimarka'ya tepki gösterdi. Irak güvenlik güçleri, Danimarka Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye çıkan köprüleri trafiğe kapattı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi mensupları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Danimarka'ya tepki gösterdi.
Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan Sadr yanlısı kişiler, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nedeniyle Danimarka yönetimini protesto etti.
Irak güvenlik güçleri, Danimarka Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye çıkan köprüleri trafiğe kapattı.
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.