Sadakataşı Derneği, Yemen'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, yoksulluk ve iç savaşın pençesinde kıvranan Yemen'de ihtiyaç sahiplerine su, gıda, tekerlekli sandalye, süt ineği ve motorlu araç gibi çeşitli yardımlarda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, Yemen'e yapılan yardımların detayları paylaşıldı.

Sadakataşı Derneği, yoksulluk ve iç savaşın pençesinde kıvranan Yemen'de ihtiyaç sahiplerine su, gıda, tekerlekli sandalye, süt ineği ve motorlu araç gibi çeşitli yardımlarda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Yemen'e yardımları ulaştırarak kardeş ülke halkına destek olunduğu, bu çerçevede derneğin gelir temini projeleri kapsamında, 6 kişiye yük taşımacılığında kullanılan "Tuk-Tuk" aracı ve 10 aileye süt ineği teslim edildiği belirtildi.

Mehra ilinin El-Ğayda ve Seyhut bölgelerinde yaşayan toplamda 500 aileye gıda kumanyasının yanı sıra 60 tanker temiz su dağıtımının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada ayrıca sağlık projeleri kapsamında da 60 kişiye elektrikli tekerlekli sandalye teslim edildiği kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

İç savaş ve krizin sürdüğü Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.