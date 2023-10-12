Sadakataşı Derneği, Suriye'deki depremzedelere briket evler ve okul yaparak yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Suriye'de meydana gelen depremlerden etkilenen ailelere Filistinli hayırseverlerin desteğiyle briket evler ve okul yaparak yardım ulaştırdı. Aileler, derneğe ve hayırseverlere teşekkür etti.

Sadakataşı Derneği, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Suriye'de, evlerini kaybeden 270 aileyi hayırseverlerin desteğiyle yapılan briket evlere yerleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, deprem felaketinden etkilenen Suriye'nin kuzeyinde evleri yıkılan ailelere Filistinli hayırseverlerin destekleriyle yardım ulaştırıldı.

"Briket Evler Projesi" kapsamında Cinderes'te inşa edilen evlere 270 ailenin yerleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ile dernek yönetim kurulu üyeleri ve bölge halkı katıldı.

Evlerine yerleştirilen aileler, kendilerini sıcak bir yuvaya kavuşturan derneğe, Türk ve Filistin halkına teşekkür etti.

Filistinli hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen 42 metrekarelik 2+1 konseptindeki briket evlerde temiz su sistemi, atık su ve kanalizasyon altyapısı bulunuyor.

800 çocuğun ihtiyacını karşılayan okul da açıldı

Filistinli bağışçıların desteği ve Sadakataşı'nın katkılarıyla Cinderes'te 800 çocuğun ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan Eşbal Beytül Makdis Okulu da eğitime açıldı.

Dernek ayrıca depremzede ailelere gıda kumanyası, nakdi destek, battaniye ve jeneratör yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemal Özdal, Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketinden komşu ülke Suriye'nin de etkilendiğini belirterek "Cinderes bölgesinde evlerini kaybeden depremzedeler için Filistinli İbrahim Halil ve arkadaşlarının desteğiyle 270 briket ev ve okul inşa ettik. Ailelerin gıda ve acil ihtiyaçlarını karşıladık. Suriyeli aileleri sıcak bir yuvaya kavuşturan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.