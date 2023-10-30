Sadakataşı Derneği Gazze Şeridi'nde 2 Bin Kişiye Yemek Dağıttı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşamın durduğu Gazze Şeridi'nde 2 bin kişiye düzenli olarak gıda kolisi, su ve sıcak yemek ulaştırdı. Han Yunus'ta yaşayan 2 bin Filistinliye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'nde insani yardım çalışmaları kapsamında 2 bin kişiye yemek dağıttı.

Dernek açıklamasında, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşamın durduğu bölgede, Filistinlilere düzenli olarak gıda kolisi, su ve sıcak yemek ulaştırıldığı kaydedildi.

Çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insanın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a göç ettiği belirtilen açıklamada, bölgede zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren 2 bin Filistinliye sıcak yemek dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla düzenli olarak gıda, sıcak yemek ve su dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bugün de Han Yunus'ta 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Gazze'ye yardımlarımız kesintisiz olarak sürecek." ifadelerini kullandı.