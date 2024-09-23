Rusya, Zelenski'nin Barış Zirvesi Önerisine Sert Yanıt Verdi

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği barış zirvesi önerisine sert yanıt verdi. Zakharova, Rusya'nın bu sürece dahil olmayacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlenen basın toplantısında 2024 Kasım ayında Rus temsilcilerin de katılacağı ikinci bir 'barış zirvesi' düzenlenebileceğini ifade etti. Zakharova ise Zelenski'nin bu açıklamalarını 'gerçeklerden kopuk' ve 'hayalperest' olarak nitelendirdi. Zelenski'nin cumhurbaşkanlığını 'süresi dolmuş' olarak tanımlayan Zakharova, bu barış girişimlerinin, Batı'nın ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı baskı oluşturma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Rusya'nın 'Burgenstock sürecine' katılmadığını ve gelecekte de katılmayı düşünmediğini belirten Zakharova, Zelenski'nin barış formülünü uygulanamaz olarak değerlendirdi. Bu tür zirvelere katılmayı reddettiklerini ifade eden Zakharova, Rusya'nın siyasi ve diplomatik yollarla krizin çözümüne açık olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Haziran'da sunduğu barış girişimine atıfta bulunan Zakharova, kalıcı ve adil bir barışın ancak Rusya'nın çıkarlarının dikkate alınmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

"TERÖRİSTLERLE DİYALOG KURMAYACAĞIZ"

Zakharova ayrıca, Ukrayna ve Batı'nın savaşı sürdürmek istediğini ifade ederek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırıları ve Zelenski'nin NATO'dan uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına derinlemesine saldırı izni talebini bu duruma örnek olarak gösterdi. Zakharova açıklamasında, Rusya'nın 'teröristlerle' diyalog kurmayacağını belirtti ve Kiev ile Batı'nın barıştan ziyade savaşı tercih ettiğini vurguladı.