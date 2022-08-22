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Rusya, Zaporijya santrali yakınındaki Nikopol'ü vurdu

Rusya, Zaporijya santrali yakınındaki Nikopol'ü vurdu

Dünya Haberleri

Rusya, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline çok yakın bir noktada bulunan Nikopol kentine bombardıman düzenledi.

Rusya, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline çok yakın bir noktada bulunan Nikopol kentine bombardıman düzenledi.

Nikopol bölge valisi Valentyn Reznichenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, kentin iki farklı bölgesinde 5 patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kentte bir okulun ağır hasar gördüğü, bir evin yıkıldığı, 20'den fazla evin de kısmi hasar gördüğü açıklandı. Öte yandan saldırılar sonucu elektrik trafolarının da vurulduğu, bu nedenle 2 bin 200 evde elektrik kesintisinin yaşandığı belirtildi.

KENT, NÜKLEER SANTRALE ÇOK YAKIN

Geçen haftalarda dünya gündeminde geniş yer tutan Zaporijya nükleer santrali, saldırıların düzenlediği Nikopol kentine yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya'daki santrale verilebilecek olası hasarın Ukrayna ve çevresinde nükleer faciaya neden olabileceğini söylemişti.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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