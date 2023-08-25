Rusya'ya İHA ve Füze Saldırı Girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bugün öğlen saatlerinde Rusya topraklarında İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve gece yarısı S-200 füzesiyle saldırı versiyonuna dönüştürülen saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bugün öğlen saatlerinde Rusya topraklarında İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Moskova saatiyle 13.00 civarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'na uçak tipi İHA ile terör saldırısı girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Belgorod bölgesinde konuşlanan hava savunma sistemince Ukrayna'ya ait İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, gece yarısı Ukrayna'nın saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 füzesiyle Rusya topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Füze, Kaluga bölgesinde tespit edildi ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadelerine yer verildi.