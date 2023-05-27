Rusya'ya ait tahrip olan tank Amsterdam'da sergileniyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir mayının üzerinden geçerek tahrip olan Rusya'ya ait tank, Amsterdam'ın Leidse Meydanı'nda sergilenmeye başladı. Tankın sergilenmesi, demokrasinin kırılganlığı ve direncini temsil etmesi amacıyla gerçekleştirildi. Hollandalılar, Avrupa devletlerinin Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olmasından duydukları endişeleri dile getirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir mayının üzerinden geçerek tahrip olan Rusya'ya ait tank, Amsterdam'ın Leidse Meydanı'nda sergilenmeye başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısındaki Dimitrovka köyünde, üzerinden geçtiği mayının patlaması sebebiyle hasar alarak kullanılmaz hale gelen Rusya'ya ait T-72B tipi tank, sergilenmek üzere Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Leidse Meydanı'na yerleştirildi.

Tankın Amsterdam'da sergilenmesine aracılık eden sosyal, kültürel ve siyasi toplantılara ev sahipliği yapan de Balie Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ulan-Ude şehrinden gelen bir birlik tarafından Ukrayna'daki savaşta kullanılan 44 ton ağırlığındaki tankın, 31 Mart 2022'de Kiev yakınlarındaki Dimitrovka köyünde aldığı hasar sonrası ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'da demokrasinin kırılganlığı ve direncini temsil etmesi amacıyla tankın Amsterdam'da sergilendiği kaydedildi.

Açıklamada, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın, "Bu tank bize bir uyarı olsun. Barış, insanlık, demokratik değerler ve özgürlük değersizleştirilemez. Tankın burada sergilenmesi bir zaferi değil aksine, acı, üzüntü ve demokrasiye ket vurulmasını simgeliyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.

"Biz bu savaşa müdahil olmamalıydık"

Tankın sergilendiği meydanda pankart açan bazı Hollandalılar, Avrupa devletlerinin Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olmasından duydukları endişeleri dile getirdi.

Elinde "Tüm vekalet savaşlarını durdurun" yazılı döviz taşıyan Christina Wolf, AA muhabirine, "Tüm savaşlar gibi bunun (Ukrayna-Rusya) da bir vekalet savaşı olduğunu düşünüyorum. Biz bu savaşa müdahil olmamalıydık, en başta hiç karışmamalıydık. Buradaki hiç kimse savaş istemiyor, hükümetler savaş istiyor." dedi.

Üzerindeki "Euroshima'ya hayır" yazan dövizi işaret eden Wolf, "Eğer şansımız kötü giderse nükleer savaş olacak. Avrupa'nın bir parçası olmayan Ukrayna yüzünden ölmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupalı devletlerin Ukrayna'ya desteği sebebiyle savaşın devam ettiğini dile getiren Wolf, "Bizim silahlarımız ve bombalarımızla Ruslar vuruluyor ve biz Rusları suçluyoruz." diye konuştu.

Şubat ayında 4 gün boyunca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne yerleştirildikten sonra Hollanda'ya getirilen tank, 6 Haziran'a kadar Amsterdam'da sergilenecek ve sonrasında diğer Avrupa ülkelerine gönderilecek.