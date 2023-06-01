Rusya'ya ait saldırı helikopterleri Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait saldırı helikopterleri, Donetsk bölgesinde Ukrayna mevzilerini vurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Ka-52 tipi saldırı helikopterleriyle Donetsk bölgesindeki Lyman'da Ukrayna mevzilerini hedef aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Merkez Askeri Bölge'sinde saldırı helikopterlerinin pilotları, Ukraynalı askerler ve zırhlı ekipmanlarını hedef aldı. Pilotlar, düşmanın hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmemek için son derece alçak irtifalarda uçuş gerçekleştirdi' denildi.