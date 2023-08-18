Rusya'ya ait İHA, Moskova'ya saldırdı

Rusya, Ukrayna'ya ait olduğunu öne sürdüğü bir insansız hava aracının (İHA) Moskova şehir merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı. İHA'nın bir binaya çarparak işyerlerinin yoğun olduğu bölgede patlamaya yol açtığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna’ya ait olduğunu öne sürdüğü bir insansız hava aracının (İHA) Moskova şehir merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı. Rus yetkililer, İHA’nın bir binaya çarparak işyerlerinin yoğun olduğu bölgenin her yerinden duyulan bir patlamaya yol açtığını öne sürdü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin İHA'yı vurduğunu ve aracın enkazının şehrin fuar merkezine düştüğünü söyledi.

Bu saldırı, Rusya’nın başkentine son zamanlarda gerçekleştirilen saldırıların sonuncusu.

Sosyal medyadaki doğrulanmamış görüntülerde gece Moskova'da gökyüzüne doğru yükselen yoğun gri bir duman görülebiliyor.

Ukrayna'dan bu iddiayla ilgili bir açıklama gelmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırının yerel saatle 04:00 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Açıklamada şehrin hava savunma sistemlerinin etkinleştirilmesinin ardından İHA'nın "uçuş yolunu değiştirdiği" belirtildi, enkazın Moskova'nın birçok hükümet binasına ev sahipliği yapan bölgede konut olmayan bir binaya düştüğünü ifade edildi.

Aynı açıklamada, enkazın yangına yol açmadığı ve kimsenin yaralanmadığı belirtildi, Sobyanin ise İHA'nın fuar merkezine "önemli bir zarar vermediğini" söyledi.