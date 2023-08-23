Ukrayna'ya ait İHA'lar Moskova'ya saldırdı

Rusya'nın Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait İHA'ların Moskova bölgesine saldırdığını, İHA'lardan birinin kentte bulunan inşaat halindeki 5 katlı bir binaya isabet ettiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece, hava savunma güçleri Moskova'nın Mozhaisky bölgesinde bir insansız hava aracını düşürdü. İkinci bir İHA ise şehirde inşaat halindeki bir binaya isabet etti. Operasyonel hizmetler olay yerine intikal etti. Savunma Bakanlığı'na göre, hava savunma güçleri Khimki yakınlarında başka bir insansız hava aracını düşürdü. Şehir acil servisleri, saldırının sonuçlarını incelemek için şehrin çevresindeki alanda. Beş katlı iki komşu binanın birkaç penceresi patladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise binaya isabet eden İHA'nın elektronik harp sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, "Başkente saldıran İHA'lardan ikisi hava savunma güçleri tarafından Mozhaisky ve Khimki bölgeleri üzerinde havada imha edildi. Üçüncü İHA ise elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi ve kontrolden çıkan İHA Moskova'da inşaat halindeki bir binaya çarptı. Olayda herhangi bir kayıp yaşanmamıştır" denildi.