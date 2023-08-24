Rusya, Wall Street Journal muhabirini casuslukla suçluyor

Rusya, Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini 30 Kasım'a kadar uzattı. Gerşkoviç'in casuslukla suçlandığı belirtiliyor.

Rusya, "casuslukla" suçladığı Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini 30 Kasım'a kadar uzattı.

TASS'ın haberine göre, tutukluluk süresi 30 Ağustos'ta dolacak olan Gerşkoviç, bugün Moskova'da hakim karşısına çıktı.

Basına kapalı gerçekleşen duruşmanın ardından, mahkeme Gerşkoviç'in tutukluluğunun 30 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verdi.

TASS'a konuşan bir kaynak, "Mahkeme, bir Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanının, Gerşkoviç'in tutukluluğunu uzatmasına yönelik talebini memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

Rusya, ABD'li gazeteciyi casuslukla suçluyor

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

Gerşkoviç'in Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.