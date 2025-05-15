Rusya ve Ukrayna Tarafları Dolmabahçe'de Kritik Görüşmelere Başladı

RUSYA ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için, iki ülke heyetleri Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde biraraya gelecek. Heyetlerin baş başa görüşmeler için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gelmesi bekleniyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik kritik görüşmeler, 3 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da başlıyor. 2022 yılında Dolmabahçe'de yapılan müzakerelerin ardından, taraflar bugün yeniden aynı masaya oturacak. Görüşmelerin, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Yerli ve yabancı basın ekipleri de sabah erken saatlerden itibaren Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde yerini aldı. Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Güney Kore, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Katar gibi birçok ülkeden medya mensubu görüşmeleri yakından takip ediyor. Görüşmelere ilişkin hem içerideki temaslar hem de dışarıdaki diplomatik atmosfer dünya kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.