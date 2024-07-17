Üye Girişi
Haberler

Rusya ve Ukrayna Arasında Savaş Esiri Takası Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan savaş esiri takasında her iki ülkeden de 95 asker ülkelerine döndü. Takasın Birleşik Arap Emirlikleri tarafından arabuluculuk edildiği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasında savaş esiri takası yapıldı. İki ülkeden de 95 asker, ülkesine döndü. Takasın arabuluculuğunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yapıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı evlerine getirmeye devam ediyoruz. Rus esaretinden 95 savunucu daha serbest bırakıldı. Bunlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve sınır muhafızlarının askerleridir. Değişim ekibimize ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu serbest bırakmaya aracılık ettikleri için minnettarım. Ne kadar zor olursa olsun, esaret altında olabilecek herkesi arıyoruz. Herkesi geri getirmek zorundayız" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, esir takasına ilişkin açıklamasında ise "Müzakere süreci sonucunda, esaret altında ölümcül tehlike altında bulunan 95 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeden iade edilmiştir. Buna karşılık 95 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) savaş esiri transfer edildi. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Askeri Nakliye Uçağı, serbest bırakılan askerleri, Savunma Bakanlığı'nın tıbbi tesislerinde tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya götürecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmaktadır. Rus askerleri esaretten döndüklerinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından insani yardım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Ukrayna Rusya Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü

Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title